Çelik: "(Ankara Barosu) İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim"
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Çelik: "(Ankara Barosu) İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim"

AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim.

Çelik: '(Ankara Barosu) İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim'
28.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:27

AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim."

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Çelik: '(Ankara Barosu) İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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