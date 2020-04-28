Çelik: "(Ankara Barosu) İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim" AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim.

AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim." ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3) Kaynak: AA