Çelik: "(Ankara Barosu) İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim"
AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim.
28.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:27
AK Parti MYK toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim."
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA