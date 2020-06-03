Çelik: "(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

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Çelik: "(Barolarla ilgili düzenleme) Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak."

Çelik: "(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok"

Kaynak: AA