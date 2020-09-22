Çelik: "ABD'den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
22.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)
Çelik: "ABD'den beklediğimiz, tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir. ABD'nin tarafsızlık pozisyonunu zedeleyen adımlar atmasının bölge barışına faydası olmayacağını düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu