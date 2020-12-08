Çelik: "AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili...
08.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:38
Çelik: "AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili kullanmak"
Çelik: "AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili kullanmak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım