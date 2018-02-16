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Çelik: AB Çifte Standart Uyguladı

AB Bakanı Ömer Çelik, AB'nin genişleme perspektifi kapsamında Balkan ülkelerine üyelik tarihleri verildiğini belirterek, "Burada bir çifte standart ortaya çıkmaktadır, o da şudur: Türkiye'ye hiçbir zaman net bir tarih verilmemiştir.

Çelik: AB Çifte Standart Uyguladı

AB Bakanı Ömer Çelik, AB'nin genişleme perspektifi kapsamında Balkan ülkelerine üyelik tarihleri verildiğini belirterek, "Burada bir çifte standart ortaya çıkmaktadır, o da şudur: Türkiye'ye hiçbir zaman net bir tarih verilmemiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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