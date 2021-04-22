Çelik: "(1915 olayları) Müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik...

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(ABD'li senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı) Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi...