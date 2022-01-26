Çelik: "15 Temmuz gecesi genel başkanları yok olur, kriz zamanında belediye başkanları yok olur"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)