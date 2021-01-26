Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak
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Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:35
Celestyal Cruises, Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer turuna 25 Nisan'da Kuşadası'ndan çıkacak

Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, gelişmiş ve hızlandırılmış biniş ve iniş deneyimleri ile kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetleri sunacaklarına dikkat çekerek sezon programını açıkladı. Buna göre Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer tur çıkışı 25 Nisan'da Kuşadası'ndan olacak.

Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, gelişmiş ve hızlandırılmış biniş ve iniş deneyimleri ile kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetleri sunacaklarına dikkat çekerek sezon programını açıkladı. Buna göre Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer tur çıkışı 25 Nisan'da Kuşadası'ndan olacak.

Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculuğunda geri sayım başladı! 2021 programını daha önce 6 Mart olarak açıklayan Celestyal Cruises; pandeminin uzun süreli etkilerini dikkate alarak ilk tur tarihlerini güncelledi. 24 Nisan'da Atina'dan 7 gecelik Idyllic Ege Turu ile sezonun ilk seferine başlayacak olan Celestyal Cruises, 2021'in ilk Türk yolcularıyla 25 Nisan tarihinde Kuşadası'nda buluşacak. Celestyal Cruises, 3 ve 4 gecelik İkonik Ege turlarının tarihlerini de düzenledi. 2021 yılının ilk 4 gecelik İkonik Ege turu 27 Nisan'da; 3 gecelik İkonik Ege turu ise 1 Mayıs'ta Kuşadası Limanı'ndan yolcularını alarak başlayacak.

Celestyal Cruises'un bu süreçte operasyonel olarak seyahat hizmetlerinin geliştirilmesine fokuslandığına dikkat çeken Celestyal Cruises Baş Ticaret Sorumlusu Leslie Peden, 2021 sezon tur programını açıklarken Atina'da yeni bir güvenli ve rahat kalkış terminali oluşturduklarını da duyurdu. Leslie Peden, Celestyal Cruises olarak tüm terminallerde gelişmiş ve hızlandırılmış bir biniş ve iniş deneyimi sunacaklarını; limanda, gemide ve karada kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetlerinin tam donanımla verileceğini; yoğun üç ve dört gece güzergahlarının kusursuz işlemesini sağlayacak şekilde zamana duyarlı programların geliştirildiğini kaydetti.

Leslie Peden, "Celestyal Cruises'un daha sürükleyici ve daima yenilikçi içerik sunma arzusuyla yeni programımızı açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum. Gemilerimiz için oluşturduğumuz yeni biniş ve iniş terminalinin bulunduğu tarihi Yunan kasabası Lavrion; Atina şehir merkezine yürüme mesafesinde, Poseidon Tapınağı'na ise arabayla 10 dakika uzaklıktadır. En büyük önceliğimiz her zaman misafirlerimizin refahıdır ve onlara ödüllü ve benzersiz Celestyal Cruises deneyimini yaşatmak için sabırsızlanıyoruz" dedi. 

Kaynak: Tourism Today

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