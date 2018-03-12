Çelenk'ten İstiklal Marşı Mesajı

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çelenk mesajında, "Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk Milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu duygular içerisinde İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 97. yıldönümünde, Tüm kahraman şehitlerimizi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP