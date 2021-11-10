ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Belediye Başkanımız Barış AYHAN 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine katılım sağladı.
SİNOP (Habermetre) - Belediye Başkanımız Barış AYHAN 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine katılım sağladı.
Valilik çelengini Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU'nun sunmasının ardından Sinop Belediyesi çelengini Belediye Başkanımız Barış AYHAN sundu.
Tören Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün manevi huzurunda saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ve şanlı bayrağımızın yarıya indirilmesi ile son buldu.
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