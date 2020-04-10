Çelenk koyma töreninde Korona virüs tedbirleri
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk koyma töreninde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalar ön plana çıktı.
10.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:37
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk koyma töreninde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalar ön plana çıktı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katılan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerin eldiven giyip maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması dikkat çekti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA