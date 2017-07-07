Çelenk: "Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Endişe Verici"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Almanya'nın Başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "diktatör" olarak gösterildiği eylemi yazılı bir açıklama ile kınadı.



Çelenk tarafından yapılan açıklamada, "Almanya gibi ülkemizle tarihi, siyasi, kültürel ve ekonomik bakımdan yoğun ilişkileri bulunan bir ülkede, Başbakanlık binası önünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kabul edilemez sıfatlarla yer aldığı pankartlarla gerçekleşen gösterileri şiddetle kınıyoruz.



Dünya barışı ve özgürlüklerine zarar vereceği aşikar olan bu tarz davranışların bir Avrupa Birliği ülkesinde yaşanması çok dikkat çekicidir. Almanya gibi her fırsatta demokrasiyi dilinden düşürmeyen bir ülkedeki artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığını endişe uyandırıcı buluyoruz. Irkçılık nedeniyle dünyaya büyük acılar yaşatmış bir devletin ülkemize karşı terör faaliyetlerinin üssü haline gelmesi ve bu tarz tutumlara devam etmesinin daha büyük acılara sebebiyet vereceğini hatırlatmak istiyoruz. 3 milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı, dost ve müttefik ülke Almanya'nın, Cumhurbaşkanımıza, yani ülkemize ve milletimize yapılan saygısızlığa göz yummasını esefle kınıyoruz. Türkiye'nin lider sivil toplum kuruluşu olarak, Alman makamlarının yapılan bu saygısızlık karşısında derhal gereken tavrı göstermesini bekliyoruz" denildi. - GAZİANTEP