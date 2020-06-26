Çelebioğulları, "fistik gibi" sertifikasına kavuştu COVID-19 Hijyen ve Sunum Eğitimi'ni tamamlayan Çelebioğulları Baklava Üretim Merkezi için "Fıstık Gibi" sertifika töreni düzenlendi.

Yeni tip Corona Virüs'e yönelik ulusal ve bölgesel çapta alınan koruyucu önleyici tedbirlerin karşılığını bulması, yeni normal düzen için uygun koşullar oluşturdu ve 1 Haziran itibariyle önlemlerin esnetilmesini beraberinde getirdi. Salgının durma noktasına getirdiği sosyal yaşam da böylelikle yeniden eski haline dönmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi ise gastronominin başkenti Gaziantep'in"Sağlıklı Lezzetin Başkenti" unvanını da alması için pandemiye karşı COVID-19 Hijyen ve Sunum Eğitimi'ni devreye soktu, işletme sahiplerine ve personellere, vatandaşa nasıl hizmet verilmesi gerektiğini anlattı, deneyim kazandırdı. Hijyen ve dezenfeksiyon eğitimlerine bugüne kadar 85 işletme başvuru yaparken eğitimini tamamlayan Çelebioğulları Baklava Üretim Merkezi'yle birlikte toplamda 19 işletme sertifikalarına kavuşurken yaklaşık 1000 personel de katılım belgelerini aldı.

ŞAHİN: BAKLAVA VE TATLIDA DÜNYANIN EN İYİSİYİZ

Sertifika töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çelebioğlu'nun son dönemlerde ortaya koyduğu kalite ve çeşitliliğinin göğüslerini kabarttığını belirterek, "Hem ulusalda hem de gıda ihracatında Çelebioğlu markası güçlenerek devam ediyor. Lezzetin Başkentiyiz. Bu çeşitliliği üreten bir merkezimiz var. Özellikle baklava ve tatlı konusunda dünyanın en iyisiyiz. İçinde kullanılan malzeme dünyanın en iyisi. Fıstığımız da en iyisi ama bunu sanata dönüştüren bir ustamız var. 5 kuşak babadan oğula geçen büyük bir altyapı, tecrübe, bilgelik var. Akşamdan sabaha gastronomi memleketi, baklavanın ana merkezi olmuyoruz. Baklavanın Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldık. Biz şehir olarak her konuda öncüyüz, lideriz, kutup yıldızıyız. Bunlar yapılınca diğer şehirlere örnek oluyor. Bunlar nasıl başarıyoruz? Yetişmiş insan gücüyle. Çelebioğulları ile ustalarımızın sayısını arttırarak. Baklavanın her birinde 40 kat var. Büyük bir sanat var. İçinde kullanılan yağ en güzel yağ. Bereketli hilalin ortasında, aromasıyla en özelini kullanıyoruz. Bütün malzemeler en iyisi. Çeşitliliği arttırdık ve bu pazar payımızı arttırıyor. Baklavayı onlarca ülkeye günlük gönderiyoruz. Şu anda baklavacılar dijitalleşti ve ciddi yol kat ettiler. Trendyol ile yaptığımız anlaşmayla da Gaziantep sayfasında günlük bu ürünlerin hepsini gönderiyoruz. Yenileniyoruz, güçleniyoruz. Pandemi sonrası yeni bir dünya kuruldu. Lezzetin başkentiyiz şüphesiz ama artık sağlıklı lezzetin başkentiyiz. Şu anda 85 firmamızla bu çalışmayı sağladık. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı eğitici eğitimlere yöneldi. Pandemi sonrası kalite, servis ve sağlıkta nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunların eğitimlerini veriyorlar. Hizmet sektöründe çalışan herkesin çaycısına kadar bu eğitimi almış olması lazım. Bu sertifika camda durunca dışardan geçen birisi güvenle buraya giriyor. Artık sağlıkla, hijyenik ortamda Corona'ya karşı bir çalışmayı hissediyor, güven veriyor. Bu çalışmayı yapanları çok kıymetli buluyorum. Rakamlara baktığımızda 15 günde yüzde 70 kapasiteye ulaştık. Bu ayın sonunda eski kapasiteye ulaşacağız, önümüzdeki ayda bu kapasiteyi aşacağız. Bugün bu sertifikayı almış tesis daha güçlü yoluna devam edecek. Bu kurum uluslararası alanda tereddüt etmeden yanımızda" diye konuştu.

ÇİFTÇİ: 'FISTIK GİBİ' EĞİTİM PROGRAMI UFKUMUZU AÇTI

Çelebioğulları Baklava'nın sahibi Mehmet Çiftçi, aldıkları eğitimden dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve eğitim veren arkadaşlara teşekkürlerini dile getirerek, şunları söyledi: "Bizlere çok katkısı oldu eğitimlerin. Bence her işletmeye lazım. Hijyen konusunda hassasiyetlerimiz var ama bu program bizim ufkumuzu açtı. Pandemiden dolayı artık hijyen daha çok ön planda. 'Fıstık Gibi Markamız', 'Fıstık Gibi Baklavamız', 'Fıstık Gibi Başkanımız'dan' bu sertifikayı almak ayrı bir onur oldu."

Kaynak: Bültenler