ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ - Haberler
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ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ Flamingo Alanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ Flamingo Alanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Bölgede fotoğrafçılık yapan Ferzende Coşar "Her fotoğraf çekmeye geldiğimde buranın ne zaman koruma altına alınacağını hayal ederdim" dedi.

Çelebibağ Flamingo Alanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kararda "Van ili, Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Yıllardır bölgede fotoğrafçılık yapan Ferzende Coşar "Erciş'e 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağ bölgesine, her fotoğraf çekmeye geldiğimde buranın ne zaman koruma altına alınacağını hayal ederdim. Buraya her yıl yüzlerce fotoğrafçı ve belgeselci geliyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle flamingoların yaşam alanı olan Çelebibağ koruma altına alındı. Çok mutluyuz emeği geçenlere, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

ÇELEBİBAĞ FLAMİNGO ALANI, 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN EDİLDİ

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