Çelebi Mehmedi Anma Ve Fetretten devlete ikinci diriliş etkinlikleri

Osmanlı'da Fetret Devri'ne ve kardeş kavgasına son vererek devletin birlik beraberliğini yeniden sağlayan, bundan dolayı Osmanlı'nın ikincisi kurucusu olarak adlandırılan Sultan Çelebi Mehmed, tahta çıkışının 606. Yıldönümünde Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen "Çelebi Mehmed'i Anma ve Fetretten Devlete İkinci Diriliş" etkinlikleri kapsamında anıldı. İlçe genelinde 606 Yasin-i Şerif'in okunduğu Yeşil Külliyesi'nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Belediyesi Meclisi üyeleri, Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, muhtarlar ve Yıldırımlılar katıldı.

ÇOCUK YAŞTA DEVLETİN YÜKÜNÜ SIRTLANDI

Ankara Savaşı sonrası yaşanan buhran döneminde Çelebi Mehmed'in henüz 15 yaşında olduğunu buna rağmen devletin bekası için hiç tereddüt etmeden sorumluluk aldığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Toplumların yaşadığı zor dönemler, kendi kahramanlarını ortaya çıkarır. Sultan Çelebi Mehmed Han, bunların en önemlilerindendir. Çocuk yaşta iken devlet dağılmış, kardeşler arasında kıyasıya başlayan taht mücadelesi devleti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. İşte, bu şartlar altında tarihin sırtına yüklediği sorumlulukla devletin var olmasını sağlayan Çelebi Mehmed Han'ın tahta çıkışının 606. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

DAHA KAPSAMLI ANACAĞIZ

Bu etkinliğin geleneksel hale getirileceğini aktaran Başkan Yılmaz, "Osmanlının fetret dönemi sonrası; İkinci diriliş günü olan; Çelebi Mehmed'in tahta çıkış tarihi 5 Temmuz ile Kurtuluş savaşı sonrası yine İkinci diriliş günü özelliği taşıyan 15 Temmuz dirilişimiz arasını etkinlikler zinciriyle şehrimize ve ülkemize kazandıracağız. İnşallah "İkinci diriliş haftası" adıyla seneye daha zengin ve etkin kutlamalar, anmalar yapacağız. Ancak istedik ki; bu yıl 5 Temmuzda Çelebi Mehmed'i rahmetle analım ve seneye daha detaylı kutlayacağımız ikinci diriliş haftasının anlam ve önemine dair bugün bir farkındalık oluşturalım istedik. Nitekim bu diriliş ruhunun mazide taşlaşıp kalmadığını, bir seyyale halinde nesilden nesile sirâyet ederek milletimizin ruhuna sindiğini ikinci dirilişimiz olan 15 Temmuz direnişi bütün çarpıcılığıyla ortaya koymuştu. Milletimizin şuur altında bekleyen ve kökleri mazinin aydınlık taraflarından geçerek Çelebi Mehmed'in de ardına uzanan bu diriliş soluğu, tankların çeliğine karşı, aşılmaz bir bent olup gerilmişti" ifadelerini kullandı.

606 YASİN-İ ŞERİF OKUNDU

Daha sonra Çelebi Mehmed'in hayatı ve siyasi faaliyetleri hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Hasan Basri Öcalan, Çelebi Mehmed'in bir taraftan devleti yeniden diriltirken, aynı zamanda Yeşil Külliyesi gibi çok önemli eserler bıraktığını ifade etti. Konuşmaların arından Çelebi Mehmed'in kabir başında 606. Yasin-i Şerif okunarak, katılımcılara Osmanlı Şerbeti ikram edildi.

Kaynak: Bültenler