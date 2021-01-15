Çelebi Bandırma Limanı'nın iş hacmi yaklaşık 4,4 milyon ton olarak gerçekleşti
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Çelebi Bandırma Limanı'nın iş hacmi yaklaşık 4,4 milyon ton olarak gerçekleşti

15.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:07
Çelebi Bandırma Limanı'nın iş hacmi yaklaşık 4,4 milyon ton olarak gerçekleşti

Çelebi Bandırma Limanı'nın geçen yılki iş hacmi 4 milyon 495 bin 907 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

Çelebi Bandırma Limanı'nın geçen yılki iş hacmi 4 milyon 495 bin 907 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, limanda geçen yılki dökme katı yük hacminin 3 milyon 482 bin 134 ton olduğunu bildirdi.

Ersoy, dökme sıvıda 619 bin 706 ton olarak gerçekleşen işlemde bir önceki yıla göre yüzde 41 artış olduğunu kaydetti.

2020'de 368 bin 751 ton olan genel kargo yük grubunun bir önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdiğine işaret eden Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Limanımızda, 2020 yılında, proje yük grubu 25 bin 316 ton olurken, bir önceki yıla paralel bir hacim gerçekleşti. 2020'de 13 bin 354 olan konteyner taşımacılığında ise 2020 yılının üçüncü çeyreği itibariyle küresel düzeyde yaşanan konteyner tedariğindeki krizin de etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 23 düşüş görüldü. 2020 yılı içinde limanımızdan 183 bin 29 araç Ro-Ro'lar ile geçiş yapmıştır. Limanımızın, 2020 yılındaki iş hacminin yüzde 75,2'si ithalat, yüzde 18'i ihracat ve yüzde 6,8'i ise kabotaj oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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