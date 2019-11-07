Çelebi Bandırma Limanı'ndan eğitime katkı

07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24

Çelebi Bandırma Limanı tarafından, Cumhuriyet İlkokulu'na kütüphane kazandırıldı ve çok amaçlı spor salonunu da yenilendi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, açılış töreninde, 2017 yılından bu yana ilçedeki okulların fiziki yapılarını iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okullara kütüphane yapmanın önemine değinen Yazar, "Okullarımızın kütüphanelerini de yeni kitaplarla takviye ederek, 'Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi'ni de sürdürüyoruz. Bandırma'ya son dönemlerde 4 okul yaptık. Okullarımızda artık kalabalık sınıflar olmayacak." diye konuştu.

Daha sonra Kaymakam Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy ve açılışa katılan diğer konuklar, öğrencilerle bir süre kitap okudu.

Daha sonra yeni ses, ışık sistemleri, perdeleri ve boyasıyla yeniden düzenlenen çok amaçlı salonun açılış töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA