Çelebi Bandırma Limanı'na 50 Milyon Dolar Yatırım Yapıldı

TCDD tarafından 2010 yılında Çelebi Holding'e devredilen Bandırma Limanı'na, özelleştirmeden bu yana 50 milyon dolar yatırımı yapıldığı bildirildi.

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, yaptığı açıklamada, Çelebi Bandırma Limanı'nda, 2010 yılındaki devrin ardından 50 milyon dolar değerinde makine, ekipman ve altyapı rehabilitasyon yatırımı yapıldığını belirterek, bu kapsamda son olarak tehlikeli dökme sıvı yük elleçlemesi için Sınırlı Depolama Kapasiteli Tehlikeli Sıvı Yük Aktarma Projesi'nin tamamlandığını aktardı.

Bu projenin 2 milyon dolar yatırım değerine sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu sistemle Çelebi Bandırma Limanı operasyon hızını saatte 250-300 ton asit tahliyesine çıkarmış, aynı anda 3 gemi boşaltma yapabilecek şekilde dizayn edilmiş ve saatte 10 bar basma kapasite hızına ulaşmıştır." dedi.

Ersoy, projeyle toplam 2 bin metre uzunluğunda boru hattı üzerinden gemideki asit yükünün tahliyesi için gerekli otomasyon sisteminin PLC kumanda merkeziyle kontrol edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tesisle birlikte limandaki operasyon güvenliği ve İSG önlemlerine uyumluluk en üst düzeye çıkarılarak, deniz ve çevre kirliliği riski ortadan kaldırılıp entegre edilen otomasyon sistemi sayesinde rıhtımlardaki araç trafiği ve kaza riski minimuma indirilmiş olup operasyon hızı en üst düzeye çıkarıldı. Yapılan sınırlı depolama kapasiteli tehlikeli sıvı yük aktarma projesi bu hacmiyle Güney Marmara başta olmak üzere tüm çevreye ev sahipliği yapma konumundadır. Çelebi Bandırma Limanı, yeni projelerle tüm müşterilerimize ve bölge hinterlandına hizmet vermeye devam edecektir."