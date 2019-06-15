Çelebi: "Bandırma Limanı Albayraklar'a geçiyor iddiaları asılsız"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Türkiye'nin beşinci büyük limanı olan Çelebi Bandırma Limanı'nın Albayraklar'a devredileceğine yönelik bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hakkında Çelebi Bandırma Limanı yetkililerinden açıklama geldi.

Bandırma'da 36 yıl süre ile işletme hakkının Çelebi Holding'e ait olduğu Çelebi Bandırma Limanı'nın Albayraklar'a satılacağı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin asılsız olduğu açıklandı. Çelebi Bandırma Limanı'ndan yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi TCDD Bandırma Limanı'nın 36 yıl süre ile işletme hakkının devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesi 18.05.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bandırma Limanı özelleştirmesini 177.5 milyon dolara Çelebi Holding kazanarak Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sonraki yıllarda limanı iyileştirme adına yaklaşık 50 milyon dolar harcayan Çelebi Bandırma Limanı alt ve üst yapı iyileştirme çalışmaları ile modern bir liman haline gelmiş olup, 2019 yılında da altyapı rehabilitasyon yatırımlarına devam etmektedir. Bu süreçte liman yük elleçleme kapasitemiz 2010 yılından 2019 yılına kadar yaklaşık yüzde 40 oranında artmış olup dökme yük, genel yük, sıvı yük, proje yük yüklerine ilaveten konteyner taşımacılığındada büyük aşama kaydedilmiştir. Devirden sonraki konteyner taşımacılığında ise hacimlerde ciddi bir artış sağlayan Çelebi Bandırma Limanı 2011 yılında 2.372 TEU, 2012 yılında 9.748 TEU, 2013 yılında 23.547 TEU artışlarına devam eden ve 2018 yılında ise 35.695 TEU rekor konteyner hareketi elleçleyen Çelebi Bandırma Limanı konteyner operasyonlarına tam gaz devam etmektedir" denildi.

"Haberler asılsızdır"

Çelebi Bandırma Limanı yetkilileri, liman sektöründeki modern vinçlerle ve üstün teknolojik otomasyon programı ürünlerini kullanarak liman sektöründe devam ederken, basında çıkan bir takım asılsız ve talihsiz haberlerin yer aldığını belirtti. Açıklamada, "'Bandırma Çelebi Limanı Albayraklar'a geçiyor' haberi asılsız olup herhangi bir devir teslim işlemi söz konusu olmadığı gibi müşterilerine Güney Marmara ve dış ticaretin dinamosu olarak çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizce bu çıkan haberlere son vermek adına açıklama yapılmasına gerek görülmüştür" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA