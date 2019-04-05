Çelebi: "Anlamsız İtirazlarla Adana Büyükşehir Başkansız Bırakılıyor"

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeydan Karalar'ın mazbatasını almaya gitmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak seçim kuruluna itiraz edip geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde talepte bulunduğuna dikkati çeken Çelebi, "Geçersiz oyların tamamı geçerli olarak kabul edilip, MHP adayının oyu olarak kayıtlara geçse bile aradaki farkın kapanması matematiksel olarak imkansız. Anlamsız itirazlarla mazbata verilmesi geciktirilerek Adana başsız bırakılıyor" dedi.

Çelebi, yaptığı açıklamada, Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından kamuoyunda ve sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği yaşandığını dikkat çekerek, tartışmalara açıklık getirdi.

"Seçim Kurulu mazbata vermiyor"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeydan Karalar'ın mazbatasını almaya gitmediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Çelebi, "Seçim Kurulu belediye başkanlarımızın hiçbirine mazbatalarını vermedi. Bu duruma gerekçe olarak da MHP'nin itirazları gösteriliyor. Ancak MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili yaptığı itirazların seçim sonuncu değiştirmesi mümkün değil. Çünkü tüm geçersiz oyların toplamı aradaki farkın yarısının dahi kapanmasını sağlamıyor. Başkanımız Zeydan Karalar en kısa sürede mazbatasını alıp görevine başlayacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili itirazların anlamsız olduğunu ifade eden Çelebi, önceki dönemde belediye başkanlığına sahip olan MHP'nin bu itirazlarla mazbata sürecini geciktirmeye çalıştığını söyledi. Bu tavrın kamuoyunda çok farklı yorumlara neden olduğuna işaret eden Çelebi, "Mazbata sürecinin gecikmesi belediyenin içinin boşaltıldığından, evrak imhasına kadar birçok ciddi iddianın bugün kamuoyunda tartışılmasına neden olmaktadır. Adana'nın tanıtımı için çok büyük bir öneme sahip olan ve kentimizin de bir markası haline gelen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın başladığı bir dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin başkansız bırakılması da oldukça manidar ve kabul edilemez bir durumdur" şeklinde konuştu.

"Emek verenin hakkı korunacak"

Zeydan Karalar'ın göreve gelmesinin ardından diğer partilere mensup çalışanların görevine son vereceği yönündeki asılsız iddialara da değinen Çelebi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işini yapan hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Çelebi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışı emek üzerine kurulmuştur. Herkes emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaktır. Tıpkı Seyhan'da olduğu gibi Adana'nın bir adım ileri gitmesi için görevini layıkıyla yapan, hukuk dışı işlere bulaşmayan, siyasi görüşü ya da mensup olduğu siyasi parti ne olursa olsun emekçilerin her birinin hakkı ayrım yapılmaksızın korunacaktır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA