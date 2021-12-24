Çelebi, Ağrı'daki doğalgaz fiyatlarının düşürülmesini gündeme taşıdı - Haberler
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Çelebi, Ağrı'daki doğalgaz fiyatlarının düşürülmesini gündeme taşıdı

Çelebi, Ağrı'daki doğalgaz fiyatlarının düşürülmesini gündeme taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda BOTAŞ'ın kamuya olan vergi borçlarının iptaline ilişkin yasa tasarısı görüşmelerinde Ağrı'daki doğalgaz fiyatlarının sübvansiyonunu gündeme getirdi.

AĞRI (İHA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda BOTAŞ'ın kamuya olan vergi borçlarının iptaline ilişkin yasa tasarısı görüşmelerinde Ağrı'daki doğalgaz fiyatlarının sübvansiyonunu gündeme getirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptığı açıklamada: " Özellikle hava sıcaklığının eksi 30'lara düştüğü ilimiz özelinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışma yapılması yönünde talebimizi Botaş Genel Müdürlüğüne sunduk. Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmayı 4 Ocak 2022 tarihinde açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyacağız.

Kademeli doğalgaz tarifesi getirildiğinde Ağrılıların daha ucuz doğalgaz kullanımı sağlamış olacağız" dedi. - AĞRI

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