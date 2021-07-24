Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
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Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı

Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Ağrı Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yayınladığı mesajda Çelebi: 1908 yılında basından sansürün kaldırılması sonrasında 113 yıldır 24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirterek, "Basın; doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzlukları sorgulamak, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmak, toplumu aydınlatmak işlevini yerine getirirken, meslek ilkeleri ve etiği ışığında kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermelidir." dedi.

Mesajında basın mensuplarının önemine değinerek devam eden Çelebi; "İlimizin gelişmesi ve Ağrılı vatandaşlarımızın daha iyi yaşam standartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmaları halkımıza duyuran, vatandaşlarımızın sorunlarını bizlere ileterek ilimizin ve ilçelerimizin her kesimine ulaşmamızı sağlayan Ağrı'mızın yerel basınına da ayrıca teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu kadar önemli ve hassas bir görev ifa eden, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, bunu yaparken meslek ilkeleri çerçevesinde çalışmayı şiar edinen, bu amaç doğrultusunda zaman, mekan ve ortam mefhumu gözetmeksizin, zor şartlar altında büyük bir özveri ile çalışan tüm gazetecilerin ve basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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