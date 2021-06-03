Celallettin Kesikbaş'tan, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret
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Celallettin Kesikbaş'tan, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret

Celallettin Kesikbaş'tan, Başkan Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Celalettin Kesikbaş'ı makamında ağırlayan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, nazik ziyareti için Kesikbaş'a teşekkür ederek, "Eskişehir, Türk ve dünya sanayisinde önemli bir noktaya hızla ilerliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaları yakından takip ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini sanayicilerimizin en az hasarla atlatmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş kendisini ağırlayan Başkan Büyükerşen'e teşekkür ederek "Eskişehir Sanayi Odası olarak ihracat yapmak isteyen tüm sanayicilerimizin yanındayız. Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde ülkemizin bir numaralı mücadelesi, ihracat yaparak gelişmek olmalı. Bu konuda belediyelerimizle iş birliği yaprak uyumlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başarılı şehircilik uygulamaları ile Eskişehir başta turizm olmak üzere kentin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor. Biz sanayiciler de üretim çalışmalarımızı sürdürerek ve vatandaşlara yeni iş istihdamı sağlayarak Eskişehir ekonomisine destek oluyoruz " dedi.

Kaynak: Bültenler

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