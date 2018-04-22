Celalettin Kesikbaş'ın 23 Nisan Mesajı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan'ın büyük bir mutlulukla kutlandığını belirten Kesikbaş, "Bir ulusun geleceğine sahip çıkmak için sürdürdüğü İstiklal mücadelesinin en zorlu günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'ün önderliğinde bu özel günü çocuklara önemli bir nedenle armağan etmiştir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ve geleceği şekillendirecek gücünün onlarda olması nedeniyledir. Diğer yandan çocuklar arasında ulusal-uluslararası çapta kurulacak dostluk ve kardeşlik köprüleri, yarının Türkiye'sinin de yoluna ışık tutacaktır. İşte bu bilinçle Eskişehirli sanayiciler olarak biz de çocuklarımıza huzurlu, güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR