Celaleddin Karatay Caddesi Tamamlandı
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Celaleddin Karatay Caddesi Tamamlandı

Celaleddin Karatay Caddesi Tamamlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu ile Karaman Yolu arasında bağlantı yolu oluşturacak Celaleddin Karatay Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu ile Karaman Yolu arasında bağlantı yolu oluşturacak Celaleddin Karatay Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalışmaları tamamlanan Celaleddin Karatay Caddesi'nde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte inceleme yaptı.

YENİ BİR İÇ HAT OLUŞTURUYORUZ

Daha önce ilan ettikleri Sultan Abdülhamid Han, Celaleddin Karatay ve İsmail Ketenci Caddelerindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Altay, "1, 5 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki caddemizin artık son etabı olan asfaltlama işlemine geçiyoruz. Böylece şehrimizde Ahmet Özcan Caddesi ve Fethi Caddesi'nin içerisinde yeni bir iç yol oluşturuyoruz. Trafiği rahatlatacak bu önemli çalışma için 10 milyon liralık bir bütçe harcıyoruz. Hem KOSKİ, hem Fen İşleri ekiplerimiz Konya'nın altyapısı için önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde Celaleddin Karatay Caddemiz trafiğe açılarak hizmete girmiş olacak. Şehrimize hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

28 İLÇEDE 400 KİLOMETRE YOL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Merkezde bu çalışmaları yürütürken merkezin dışındaki 28 ilçede de şu anda yoğun şekilde yol çalışması yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu yıl inşallah 400 kilometre yeni yolu şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yollar hem Büyükşehir standardına kavuşuyor hem de sathi kaplamalarını gerçekleştirmiş oluyoruz. Mevsim şartlarının imkan verdiği ölçüde yoğun bir gayret içerisindeyiz. Konya'nın yarınlarının güzel olması için çaba sarf ediyoruz. " dedi.

YENİ BİR ULAŞIM AKSI KAZANIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, bölgenin yeni bir ulaşım aksı kazandığına dikkat çekerek, "Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nden bölgemizi Meram'a bağlayan bir ulaşım aksı yoktu. Celaleddin Karatay Caddesi ve devamındaki İsmail Ketenci Caddesi ile birlikte Karatay'ı Meram'a oradan da Abdülhamid Han Caddesi üzerinden Selçuklu bölgesine bağlamış oluyoruz. İlçe belediyeleri olarak tüm ekiplerimizle birlikte merkezde ve merkeze uzak mahallelerde gerek asfalt gerekse parke çalışması yürütüyoruz. Bu dönemde Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin altyapısını güçlendirmeye, şehrimizde yeni ulaşım aksları oluşturmaya gayret ediyoruz. Emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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