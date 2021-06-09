Celal Tanguroğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
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Celal Tanguroğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Celal Tanguroğlu Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Celal TANGUROĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Celal TANGUROĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Bağlarbaşı mahallesi sakinlerinden Gazi Celil, Ahmet, Ergin, Sevda ve Merhum Ersin TANGUROĞLU'nun babaları Kılıçarslan TURHAN'ın kayınpederi Fatih, Serkan, Mehmet, Yavuz ve Halil İbrahim TANGUROĞLU'nun dedeleri Celal TANGUROĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Celil TANGUROĞLU: 0532 766 11 57

09 Haziran 2021, Çarşamba

Kaynak: Habermetre

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