Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak

AA, Fatih Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Celal Güzelses vefatının 63. yılında TRT 2'de anılacak

Türk müziğine katkı sunan önemli sanatçılar, kültür sanat kanalı TRT 2'de gerçekleşen özel konserlerle yad ediliyor.

DİYARBAKIR (AA) - Türk müziğine katkı sunan önemli sanatçılar, kültür sanat kanalı TRT 2'de gerçekleşen özel konserlerle yad ediliyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk halk müziğinin önemli ismi, Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses'in vefatının 63. yılı dolayısıyla düzenlenen konser, bu akşam 20.00'de canlı yayınla TRT 2'de ekranda olacak.

Türkü geleneğine katkıları unutulmayan sanatçı, hayata veda ettiği 1 Şubat 1959'un yıl dönümünde Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki konserle anılacak.

Zafer Gündoğdu yönetimindeki konserde, TRT Radyo sanatçıları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu sahne alacak. Halk müziğinin usta isimleri Recep Kaymak, Bedri Ayseli ve Hüsamettin Subaşı da konuk sanatçı olarak yer alacak.

"Celal Güzelses Anma Gecesi Özel Konseri, TRT ve Diyarbakır Valiliği iş birliğinde düzenlenecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Celal Güzelses, Diyarbakır, Trt 2, Türk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title