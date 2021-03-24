Celal Güzelses'in torunundan Vali Karaloğlu'na teşekkür ziyareti

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Şark Bülbülü" unvanı verdiği Türk Halk Müziği sanatçısı Celal Güzelses'in kabri Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla yenilendi.

Kültür Daire Başkanlığının Diyarbakır'ın değerlerine yönelik sürdürdüğü proje kapsamında Park Bahçeler Daire Başkanlığının çalışmalarıyla onarılan kabirle ilgili olarak sanatçıyla aynı adı taşıyan torunu Celal Güzelses, Dicle Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Hayri Yoldaş ile Vali Karaloğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Güzelses ve Yoldaş ile bir süre görüşen Karaloğlu, Diyarbakır müziğine, kültürüne emek vermiş, katkı sunmuş isimleri tek tek yad ederek, Türk Halk Müziğinde önemli yeri olan Celal Güzelses'in bir değer olarak yaşatılmasının önemine değindi.

"Şehirler büyüyebilir. Ancak bu, şehirlerin kültürünü ve iklimini ayakta tutacak değerlere sahip çıkmakla mümkün olabilir. Celal Güzelses'in bıraktığı eserlere ve onun ismine sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur." diyen Karaloğlu, Koro Şefi Yoldaş refakatinde Büyükşehir Belediyesi Kent Konservatuvarı bünyesinde bilimsel çalışmalar yapılabileceği, Celal Güzelses adına eserlerinin yer alacağı bir müze açılabileceğini belirtti.

Ziyaret sonrası Güzelses ve Yoldaş, Vali Karaloğlu'na Celal Güzelses'in, kendi sesinden eserlerinin yer aldığı bir taş plak hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin