Celal Bayar Seçim Gezisinde Boğulmaktan Kurtulunca Söz Verip Yaptırmıştı

Demokrat Parti'nin İlk Genel Başkanı Celal Bayar'ın 1946 yılında Giresun'un Bulancak ilçesine vapurla ziyaretinde bizzat eksikliğini hissettiği ve kayıktan düşerek boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından seçimi kazanmaları sonrasında söz verdiği gibi 1953 yılında yaptırdığı tarihi Bulancak İskelesi eski görünümüne yeniden kavuşturulacak.

1946 yılında seçim gezileri kapsamında Giresun'un Bulancak ilçesine vapurla gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar, ilçede vapurla yanaşacakları bir iskele olmaması nedeniyle açığa demirleyen vapurdan kayıkla alınarak sahile getirilmesi sırasında kayığının alabora olması sonucu kayıktaki partililer ile suya düşmüş boğulma tehlikesi yaşamıştı. Sahildeki balıkçıların durumu görerek motorlara alınan Bayar ve DP'liler, sağ salim kıyıya çıkartılmıştı. Bayar, seçimi kazanıp iktidara gelmeleri halinde Bulancak sahiline bir iskele yaptıracakları sözünü vermiş ve bu sözünü 1953 yılında gerçekleştirmişti. İskele 272 metrelik uzunluğuyla Doğu Karadeniz'in en uzun iskelesi ünvanına sahipti. Ancak Karadeniz Sahil Yolu'nun 1990'lı yıllarda yapımına başlanmasının ardından yarısından fazlası yıkılan iskele bugünlerde yapılan çalışmayla yeniden eski görünümüne kavuşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak Kültürü'nün sembol eserlerinden biri olan tarihi Bulancak İskelesi'ni yeniden eski günlerine kavuşturmak, Bulancaklılar'ın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alan haline dönüştürmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımı sırasında yarısından fazlası yıkılarak yol altında kalan iskelenin son derece bakımsız ve zor ulaşılan bir mekan haline geldiğini kaydeden Yakar "Belediye Başkanlığımız döneminde 30 metre uzatılarak, yine her iki yandan genişlemesi yapılan ve geçici restorasyonu yapılan iskelemizi daha da güzel bir alan haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük. Yeniden projelendirerek ihaleye açtık. 30 Ocak'ta ihaleye çıktığımız İskele Projemizin bugün itibarı ile de yer teslimini yaptık. Geçici olarak yaya trafiğine katılan iskelenin üst yapı sökümleri önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Yeni baskı beton taban kaplaması, yeni korkuluklar, ışık gösterilerinin de yer alacağı yeni ışıklandırma sistemi, oturma grupları, anıt bayrak gibi unsurlarla bölgede imrenilecek bir eser ortaya çıkacaktır. Bulancaklılar eskiden olduğu gibi gururla gezebilecekleri yeni bir sosyal alana ve iskeleye kavuşmuş olacaklardır. Bir iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını hedeflediğimiz iskele projemiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bulancak İskelesi'nin tarihi

Bulancak İskelesi, 7 Mayıs 1953 tarihinde temeli atılan ve 272 metre uzunluğuyla, Türkiye'de dönemin en uzun iskelesiydi. Demokrat Parti Bulancak İlçe Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer alan Merhum Osman Yaşar, Bulancak İskelesi'nin yapılmasına neden olan olayı bizzat tanığı olarak şöyle anlatmıştı:

"1946 yılı Şubat ayında teşkilatın açılışını yapmak üzere, Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar ilçeyi ziyarete gelir. Vapurla yola çıkan ve 2 Şubat 1946 gecesi saat 02.00 civarında Bulancak açıklarına gelen Bayar ve beraberindeki heyeti almak üzerine kayıklarla vapura yaklaştık. Eski tahta iskele kısa ve deniz sığ olduğu için vapur iskeleye yanaşamamaktadır. Yük ve yolcular Bulancak açıklarına yanaşan gemi ve vapurlardan kayıklarla tahta iskeleye taşınırdı. Genel Başkan Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Çehreli'yi kayığımıza aldık. Sahile yaklaşık 100 metre kala kayığımız alabora oldu ve hep beraber denize döküldük. Bulancak'taki tahta iskelede mısır boşaltan Kahraman Kaptan'ın motoru hemen yardımımıza geldi. Ben o tarihte genç olduğum ve iyi yüzme bildiğim için Genel Başkanımız Bayar ve Çehreli'yi su yüzeyinde tuttum. Yardıma gelen motordan atılan halatlara tutunarak, motora çıktık. Kahraman kaptan bizi kıyıya çıkarttı. Kahraman Kaptan, daha sonra motorla vapurda bulunan eşyaları bize getirdi. Parti binamızın lokalinde yanan sobalar karşısında hep beraber ısınarak çay içtik. Sohbet sırasında Celal Bayar'a, ilçede iskele olmadığı için vatandaşların, motorlarla getirilen mısırları almak için gece kıyıda kumlara yatarak dalgaların geçmesini beklediğini anlattık. Kendisinden acil bir iskele yapılmasını istedik. Celal Bayar da, partinin iktidara gelmesi halinde iskelenin yapılacağını kesin olarak söz vermişti. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle, 1951 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı olan Kemal Zeytinoğlu, ekibiyle Bulancak'a gelerek iskele yapımı için plan ve proje hazırlattı. İncelemelerin ardından kısa sürede ihaleye çıkılarak, 7 Mayıs 1953 tarihinde temeli atılan Bulancak İskelesi, her biri 30 metreden 9 bada (kısım) olmak üzere toplam 272 metre uzunluğunda inşa edildi."

Bulancak'ın sembolü ve Bulancak Kültürü'nün en önemli parçalarından biri olan Bulancak İskelesi, Karadeniz Duble sahil yolunun geçmesi sebebiyle, 4 Kasım 2000 tarihinde 125 metresi yıkılarak yolun altında kalmıştı. Birkaç yıl önce 29 metre uzatma ve yine batı tarafından 7 metre genişliğinde 30 metrelik eklemeyle bugünkü görünümüne kavuştu.

Bugünkü İskele'den bir önceki Tahta İskele, 1927 yılında Fazıl Bey'in (Fazıl Ali Karaibrahim) Belediye Başkanlığı döneminde yapılmış. Ahşap malzeme ile yapılan İskele 75 metre uzunluğundaydı. - GİRESUN

Kaynak: İHA