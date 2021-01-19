Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı

19.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:44
Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde antrenman yapan Çekya İşitme Engelliler Milli Takımı sporcusu Pavel Pastrnek'in bisikletiyle çarptığı Sevim Şanal (66), tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde antrenman yapan Çekya İşitme Engelliler Milli Takımı sporcusu Pavel Pastrnek'in bisikletiyle çarptığı Sevim Şanal (66), tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Antalya'da 23 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İşitme Engelliler Avrupa Bisiklet Şampiyonası'na katılacak olan Çekyalı sporcu Pavel Pastrnek hem parkuru tanımak hem de antrenman yapmak için aralık ayı başında 10 günlüğüne Alanya'ya geldi. Antrenman yapmak için 7 Aralık'ta Alanya'da kaldığı otelden çıkan ve bisikletle Manavgat'a kadar gelip, geri dönen Çekyalı sporcu, D-400 karayolunun Akseki- Konya kavşağına 200 metre mesafede, yaya geçidi olmayan yerden bariyerleri aşıp, karşıya geçmeye çalışan Sevim Şanal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başını asfalta çarpan Sevim Şanal ağır, Pavel Pastrnek ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedaviye alınan Sevim Şanal, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi gören Sevim Şanal, geçen hafta sonu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.KAZA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde bariyerleri aşıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Şanal'a bu sırada bisikletiyle gelen Çekyalı sporcunun çarptığı anlar yer almıştı.


Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı
Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı
Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı
Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı
Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:50:28. #1.14#
title