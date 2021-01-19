Çekyalı bisikletlinin çarptığı kadın kurtarılamadı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde antrenman yapan Çekya İşitme Engelliler Milli Takımı sporcusu Pavel Pastrnek'in bisikletiyle çarptığı Sevim Şanal (66), tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Antalya'da 23 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan İşitme Engelliler Avrupa Bisiklet Şampiyonası'na katılacak olan Çekyalı sporcu Pavel Pastrnek hem parkuru tanımak hem de antrenman yapmak için aralık ayı başında 10 günlüğüne Alanya'ya geldi. Antrenman yapmak için 7 Aralık'ta Alanya'da kaldığı otelden çıkan ve bisikletle Manavgat'a kadar gelip, geri dönen Çekyalı sporcu, D-400 karayolunun Akseki- Konya kavşağına 200 metre mesafede, yaya geçidi olmayan yerden bariyerleri aşıp, karşıya geçmeye çalışan Sevim Şanal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başını asfalta çarpan Sevim Şanal ağır, Pavel Pastrnek ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedaviye alınan Sevim Şanal, hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi gören Sevim Şanal, geçen hafta sonu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.KAZA ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde bariyerleri aşıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Şanal'a bu sırada bisikletiyle gelen Çekyalı sporcunun çarptığı anlar yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN