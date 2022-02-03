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Çekya ve Polonya kömür ocağı konusunda anlaştı

AA, Aşkın Kıyağan - Güncel
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Çekya ve Polonya kömür ocağı konusunda anlaştı

Polonya'nın Çekya sınırında yer alan Turow kömür madeni nedeniyle iki ülke arasında uzun süredir devam eden gerginlik, taraflar arasında yapılan anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Polonya'nın Çekya sınırında yer alan Turow kömür madeni nedeniyle iki ülke arasında uzun süredir devam eden gerginlik, taraflar arasında yapılan anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, resmi temaslarda bulunmak üzere bu ülkeyi ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, maden ocağı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fiala, iki ülkenin söz konusu maden ocağı hususunda uzlaşı sağladığını, mevkidaşı ile Turow madenine ilişkin anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Çekya'nın Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nda konuya ilişkin açtığı davayı geri çekeceğini kaydeden Fiala, Polonya'nın ise madenden kaynaklanan sınır ötesi yeraltı suyu kaybını önlemeye yardımcı olmak için 45 milyon avroluk projeleri finanse edeceği bilgisini paylaştı.

Söz konusu anlaşma, madencilik faaliyetleri tamamlanana kadar, madenden kaynaklanan gürültü kirliliği, hava kalitesi, yer hareketleri ve yeraltı suyu seviyelerinin izlenmesini sağlayacak.

Yerel ve bölgesel çevre projelerini finanse etmek için iki ülke arasında özel bir fon kurulacak.

AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

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