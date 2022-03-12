Çekya, Ukraynalı sığınmacılar için AB'den 25 mülteci kampı talep etti

Çekya, Ukrayna'dan gelen sığınmacılar için sağlanan barınma kapasitesinin dolmak üzere olması nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) 50 bin sığınmacı için 25 mülteci kampı talep etti.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinden kaçarak Çekya'ya sığınan Ukraynalılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Rakusan yaptığı açıklamada Ukraynalı sığınmacılar için sağlanan konaklama kapasitesinin dolmak üzere olduğunu belirterek, "Çekya'nın Ukraynalı sığınmacılar için sunabileceği mevcut barınma kapasitesi 2-3 hafta içinde tamamen dolacak. Tüm spor salonları ve bazı devlet binalarında ağırladığımız sığınmacılar ile ilgili mülteci kampı uygulamasına geçmeliyiz. Bu konuda Çekya'nın ihtiyacı olan toplamda 50 bin sığınmacının barınabileceği 25 mülteci kampı ihtiyacı nedeniyle Avrupa Birliği'nden yardım talep ettik" dedi.

"ARTIK HEDEF ÜLKE OLAMAYIZ"

Çekya'da sığınmacıların barınma sorunları hakkında konuşan Çekya İtfaiye Genel Müdürlüğü Sözcüsü Pavla Jakoubkova, "Ukrayna halkına elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz, ancak Çekya'nın barınma kapasitesi neredeyse doldu. Çekya olarak artık hedef ülke olamayız. Göçmenler için bir geçiş ülkesi olmalıyız ve bunun için sığınmacıların diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından da kabul edilmeleri gerekiyor" dedi. İtfaiye Sözcüsü Jakoubkova, savaşın başlangıcından bugüne kadar resmi olarak 130 binden fazla sığınmacının kaydedildiğini fakat ülkede 200 binden fazla Ukraynalı sığınmacı bulunduğunu bildiklerini ve en az bu kadar daha sığınmacı beklediklerini söyledi.

"BİR KRİZİ ÖNLEMELİYİZ"

Çekya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jakub Veinlich ise, "Bir krizi önlemeliyiz. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Bürosu'ndan istediğimiz bir talep. Bu talep, her biri 2 bin mülteciden oluşan 25 mülteci kampı ile yaşanabilecek bir krizi önlemeyi güvence altına alacak bir uygulamadır" dedi. Çekya İçişleri Bakanlığı ayrıca Rus işgalinden etkilenen ve Çekya'ya sığınan Ukraynalı sığınmacılardan 132 bin 995 kişiye özel geçici vize verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Çekya'da 200 binden fazla Ukraynalı sığınmacı bulunduğu tahmin ediliyor.

(Özgür Öztürk/İHA)