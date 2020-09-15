Çekya: Slovakya'nın Çekya'yı "riskli ülke" kategorisine alması doğru değil Çekya Başbakanı Andrej Babis, Slovakya'nın Çekya'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "riskli ülke" ilan etmesine tepki gösterdi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Slovakya'nın Çekya'yı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "riskli ülke" ilan etmesine tepki gösterdi.

Başbakan Babis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya'nın Çekya'yı "riskli ülke" kategorisine almasının doğru olmadığını, ülkesinin Slovakya'dan günlük 5 kat daha fazla test yaptığını söyledi.

Babis, "Çekya'da pazar günü 6 bin 890 test yapılırken, Slovakya'da sadece 1425 test yapıldı. Cuma günü Çekya'da 18 bin 329 test yapılırken buna karşılık Slovakya'da 6 bin 191 test yapıldı." dedi.

Slovakya'nın aldığı kararın turistleri etkileyeceğini dile getiren Babis, söz konusu adımın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ciddi şekilde etkilememesini umduğunu ifade etti.

Slovakya hükümetinin aldığı karara göre, Çekya'dan Slovakya'ya gelmek isteyen kişilere 72 saatten eski olmamak üzere negatif test zorunluluğu getirilmiş bunu yerine getirmeyen kişilere karantina zorunluluğu uygulanacağı belirtilmişti.

Çekya'da bugüne kadar 37 bin 222 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 465 kişi hayatını kaybetti. Slovakya'da ise bugüne kadar 5 bin 768 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı 38 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA