Çekya, Rusya'nın 20 diplomatını sınır dışı etme kararını gözden geçirmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekya, Rusya'nın 20 diplomatını sınır dışı etme kararını gözden geçirmesini istedi

Çekya, Rusya'nın 20 diplomatını sınır dışı etme kararını gözden geçirmesini istedi
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'ya, kararını değiştirmesi çağrısı yaptı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'ya, kararını değiştirmesi çağrısı yaptı.

Kulhanek, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejevszkij ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Çekya diplomatları hakkında aldığı sınırı dışı etme kararını yarın öğlene kadar değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın aldığı karar nedeniyle Çekya'nın Moskova'daki Büyükelçiliğinin çalışamaz hale geldiğini belirten Kulhanek, "Eğer Rusya bu çağrıyı kabul etmezse, Çekya Dışişleri Bakanlığı da Prag'daki Rus diplomatların sayısını Moskova'daki Çekya Büyükelçiliğinin halihazırdaki sayısına eşitleyecek." diye konuştu.

Çekya ve Rusya ilişkisinin olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Kulhanek, "Egemen bir ülke olarak kararlı bir şekilde hareket ettik ve kararlar aldık. Rus gizli servisinin ağını ortaya çıkardık. Rosatom (Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu) Dukovany nükleer enerji tesisinin genişletilmesinde yer alamayacak." dedi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre Çekya'nın Moskova'daki Büyükelçiliğinde halihazırda 5 diplomat görev yapıyor.

Olayın geçmişi

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Hakan Arslan Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çekya, Rusya'nın 20 diplomatını sınır dışı etme kararını gözden geçirmesini istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 22:48:45. #1.14#

title