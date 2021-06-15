Çekya, Polonya'ya günlük 5 milyon avro ceza kesilmesini istedi
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Çekya, Polonya'ya günlük 5 milyon avro ceza kesilmesini istedi

Çekya, Polonya'ya günlük 5 milyon avro ceza kesilmesini istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya, Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı (AAD) kararına rağmen Turow madeni faaliyetlerini durdurmadığı gerekçesiyle yeniden AAD'ye şikayet ederek, şikayet dilekçesinde Polonya'ya madeni işlettiği her gün için 5 milyon avro ceza kesilmesini istedi.

Çekya, Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı (AAD) kararına rağmen Turow madeni faaliyetlerini durdurmadığı gerekçesiyle yeniden AAD'ye şikayet ederek, şikayet dilekçesinde Polonya'ya madeni işlettiği her gün için 5 milyon avro ceza kesilmesini istedi.

Çekya, Polonya'yı Turow kentinde işlettiği maden ocağının Çekya topraklarındaki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiği gerekçesiyle Mart ayında Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'na (AAD) şikayet etmişti. Geçtiğimiz ay konuyu görüşen AAD, Çekya'nın iddialarını makul bularak, dosya esastan görüşülünceye kadar Polonya'nın Turow linyit madenindeki faaliyetlerini derhal askıya almasına hükmetmişti.

ADD'nin kararının ardından iki ülke arasında ortak yolun bulunması hususunda Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bugün yayınladığı bir kararnamede, Çekya ile müzakere yürütmeleri için Polonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, İklim Bakanı ve Hazine Bakanı'nı görevlendirdiğini duyurdu. Fakat kararnamenin yayınlandığı saatlerde Çekya ise, AAD'nin "maden faaliyetleri derhal askıya alınsın" kararını uygulamadığı gerekçesiyle Polonya'yı yeniden AAD'ye şikayet etti. Çekya, ADD'ye sunduğu şikayet dilekçesinde Polonya'ya madeni işlettiği her gün için 5 milyon avro ceza kesilmesini talep etti. AAD'nin ise Çekya'nın başvurusunu kısa süre içerisinde gündemine alması bekleniyor.

Öte yandan AAD tarafından alınan kararının ardından Başbakan Morawiecki yaptığı açıklamalarda, Avrupalı kurumların hiçbir kararının Polonya vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atamayacağını ifade ederek, söz konusu kararı uygulamayacaklarını kaydetmişti. Ayrıca Morawiecki, ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 8'inin Turow madeninden çıkarılan linyitle elde edildiğinin altını çizerek, Çekya ile orta yol bulabileceklerini de belirtmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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