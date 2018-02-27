Çekya'nın Salih Müslim'i Serbest Bırakma Kararına Türkiye'den Tepki Yağdı

Çek Cumhuriyeti'nin, terör örgütü PYD'nin ele başı Salih Müslim'i serbest bırakmasına Türkiye siyasetinin üst düzey isimlerinden tepki geldi.

"SAMİMİYETSİZ VE İNANDIRICILIKTAN UZAK"

Terör elebaşı Salih Müslim'i serbest bırakan Çekya'ya ilk tepki Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında "Kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" denildi.

"VERİLEN KARAR HUKUKA AYKIRI"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, terörist Salih Müslim'ün serbest bırakılmasıyla ilgili karara tepki göstererek, "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek" dedi.

"ÇEKYA TERÖRLE BİRLİKTE OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'da serbest bırakılan Salih Müslim ile ilgili konuştu. Bozdağ, "Salih Müslim binlerce insanı öldüren bir terör örgütünün kurucusudur. Çekya bu kararla terörle birlikte olduklarını göstermiştir. Bu karar ilişkilerimizi olumsuz etkiler" dedi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Bir hukuki mülahazadan ziyade, siyasi gerekçelerle beklediğimiz karar çıkmadı. Sözleşmelere ve hukuka aykırı bir karar çıkmıştır. Terörle mücadele anlamında asla kabul edilebilir bir durum değildir. Konunun takipçisi olacağız. Bu kararı asla tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Bütün haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Muhataplarımızdan bu hatayı telafi etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ONLARIN TEPESİNE BİNECEKTİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Salih Müslim'ün serbest bırakılmasına ilişkin "Çekya'nın bu kararı, hukuku ayaklar altına alan skandal bir karardır. Türkiye'nin gönderdiği dosyalar hiçbir şekilde nazara alınmadan verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim için Salih Müslüm bir teröristtir, bir terörist elebaşıdır. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Terörist elebaşları da şunu bilsinler ki bugün mahkeme kararlarıyla kurtulduk zannetseler de Türkiye bir şekilde onların tepesine binecektir." dedi.

"AVRUPA ÇİFTE STANDARDI ORTAYA KOYDU"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Terörist Salih Müslim'in Çekya tarafından serbest bırakılması Avrupa'nın özgürlükler ve insan hakları konusundaki çifte standartlı tutumunu birkez daha ortaya koydu. Söz konusu Türkiye olunca terörü bile aleni bir şekilde desteklemekten çekinmiyorlar." açıklamasında bulundu.