Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye turizmine övgü Açıklaması

ANKARA (AA) - Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, "Türkiye dört mevsim, yaz kış ayrı turizm potansiyeline sahip bir ülke. Bu çok güzel bir model, tüm yıl Türkiye'de turizm gerçekleştirebiliyorsunuz." dedi.

Çek Kış Spor Günleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Vacek, AA muhabirine, Erciyes'te olmaktan mutluluk duyduğunu, daha önce de Erciyes'te ve Kayseri'de temaslarda bulunduğunu söyledi.

Vacek, Türkiye'de Erciyes başta olmak üzere Antalya, Kapadokya gibi yerlerde bulunduğunu ve daha birçok yeri görmek istediğini belirtti.

Avrupa'daki kayak merkezleriyle Erciyes'i kıyaslayan Vacek, "Türkiye çok güzel dağlara sahip. Kayak sporunun gelişmesi için çok fazla seçeneğiniz var. Kayak sağlıklı bir spor. İnsanların bunu yapmasını istiyoruz. Diğer bölgelerle kıyasladığımız zaman burası çok büyük bir bölge." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin zengin bir kültüre sahip olduğunu anlatan Vacek, Kovid-19 salgınından önce 250 bin Çek'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu sayının daha fazlasının da yakında geleceğini dile getirdi.

"Birçok turistin buraya geleceğini düşünüyorum"

Türkiye'nin dört mevsim, yaz kış ayrı turizm potansiyele sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Vacek, "Bu çok güzel bir model, tüm yıl Türkiye'de turizm gerçekleştirebiliyorsunuz. Erciyes de herkese birçok kişiye ilham olabilecek bir dağ. Birçok turistin buraya geleceğini düşünüyorum. Gelmesini de istiyorum." ifadesini kullandı.

Vacek, beş yıl önce Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Ford Snowboard Dünya Kupası'nda kadınlar kategorisinde mücadele eden Çek kayakçı Ester Ledecka'nın da dereceye girdiğini hatırlattı.