Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret
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Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

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Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Büyükkılıç, misafirine kentin tarihi hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin bir hoşgörü merkezi olduğunu belirten Büyükkılıç, Polonya, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerden binlerce turistin Kayseri'deki kayak merkezine geldiğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezinin Avusturya tarafından projelendirilip, İspanya modeli ile işletmeye alındığını anlatan Büyükkılıç, "100 kilometreden fazla pist uzunluğu söz konusu. Ayrıca kayak merkezimizde ilave mekanik tesis, termal sıcak su arama, yüksek irtifa merkezi olarak spor ile ilgili çalışmalarımız var. Kayseri aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisinin ve hidroelektriğin merkezlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Vacek ise Türkiye'nin Çekya için başarılı bir iş ortağı olduğunu, salgına rağmen şu andaki ticaret hacminin yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Geçen sene yeni tip koronavirüse rağmen 2 milyar avroluk bir ticaretleri olduğunu anımsatan Vacek, "Şu anda Türkiye'de enerji sektörü üzerine 3 milyar avroluk bir ticaret, yatırım var. Çekler için en önemli yatırım noktalarından biri Türkiye. Enerji sektöründen farklı yatırımlar da var. Yeni yatırımcılar sürekli geliyor. Kayseri'de de yatırım olabilir ama önemli noktaya değinmek istiyorum, belediyelerin yapacağı altyapı projelerinde de Çekler önemli görevler alabilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dost ve müttefik bir ülke olduğunu aktaran Vacek, gelecek yıl için kış turizmi ekipman üreticileri ve seyahat acenteleri ile beraber Erciyes'e ziyaret düzenleyeceklerini ifade etti.

Salgındaki engellere karşı Türkiye'nin altyapı yatırımına devam ettiğine işaret eden Vacek, şunları kaydetti:

"Pandemi olmadığı şartlarda 250 bin Çek turist geliyordu, maalesef turist sayısı pandemiden dolayı 25 bine kadar düştü. Ama önümüzdeki yıllarda eski rakamları yakalayacağız. Tabi ki sadece yaz turizmi değil, kış turizmi olarak da Türkiye'de potansiyel görüyoruz. Aslında pandemi Türkiye'de kış turizminin canlanmasına neden oldu. Önümüzdeki yıl için kış turizmi ekipman üreticileri ve seyahat acenteleri ile beraber ziyaret düzenleyeceğiz. Erciyes bu noktalardan bir tanesi olacak. Belki burada küçük bir yarış organize edebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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