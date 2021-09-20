Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek, Mersin Valiliği'ni ziyaret etti

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Vacek, ziyaretinde Valilik şeref defterini imzaladı, Vali Su ile bir süre sohbet etti.

Vacek'in ziyaretinde, Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Pavel Danek ve Çekya Mersin Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya da hazır bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Vacek de ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerinin gelişerek artacağına inandığını belirterek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Öte yandan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de ziyarette bulundu.