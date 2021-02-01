Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

01.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:56
Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını kınayarak, gözaltına alınan siyasilerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını kınayarak, gözaltına alınan siyasilerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çekya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından Myanmar'daki askeri darbeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınıyor. Ülkedeki meşru yönetimi destekliyoruz ve gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de yapılan parlamento seçimlerine işaret edilen açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.

İktidar partisi ise halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Didem Kınalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 19:00:06. #1.14#
title