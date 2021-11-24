Çekya, Macaristan ve Slovakya'da Kovid-19 günlük vakalar en yüksek seviyeye ulaştı

Çekya, Macaristan ve Slovakya'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı kaydedildi.

10,7 milyon nüfusa sahip Çekya'da son 24 saatte 25 bin 864 vaka ile salgın sürecindeki en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Bugüne kadar 2 milyon 44 bin 18 vaka tespit edilen ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 32 bin 408'e ulaştı.

Macaristan

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 637 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 44 bin 852'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 176 artarak 33 bin 519'a ulaştı.

Slovakya

Son dönemde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle tam kapanmanın tartışıldığı Slovakya'da ise son 24 saatte 10 bin 315 yeni vaka belirlendi.

Bugüne kadar 631 bin 738 vakanın tespit edildiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71 artarak 14 bin 56'ya çıktı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, yaptığı açıklamada, son dönemde hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğunu, bu yüzden Kovid-19 önlemlerinde değişiklik yapılması ve ülke genelinde herkesi kapsayan tam kapanmanın gerekli olduğunu belirtti.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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