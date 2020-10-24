Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi

24.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:54
Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi

Çekya kabinesinde koronavirüs krizi yaşandı.

Çekya kabinesinde koronavirüs krizi yaşandı. Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi, Başbakan Andrej Babis ise Sağlık Bakanı Prymula'ya " ya istifa et, ya da kovacağım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diyerek tepki gösterdi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi. Sağlık Bakanı Prymula, ülkenin Covid-19 salgınıyla mücadele planının mimarı olan epidemiyoloji uzmanı, iktidardaki Ano partisinin parlamento grubu başkanı Jaroslav Faltynek ile çarşamba akşamı bir restorandan çıkarken görüntülendi.

SAĞLIK BAKANI RESTORAN ÇIKIŞI MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Çekya'da geçtiğimiz hafta başlatılan sıkı tedbirler kapsamında ülkedeki bar, pub ve restoranların iç mekanda hizmet vermesi yasaklandı. Ancak Sağlık Bakanı Prymula'nın görüntülendiği restoranın o akşam üst düzey isimlere yasadışı şekilde iç mekanda hizmet verdiği anlaşıldı. Ayrıca bakanın çekilen fotoğraflarda maske takmaması da başka bir kural ihlali olarak nitelendirildi.

BAŞBAKAN YA İSTİFA ET YA KOVACAĞIM

Öte yandan, olaya sert tepki gösteren Çekya Başbakanı Andrej Babis dün akşam düzenlediği basın toplantısında Prymula'dan istifa etmesini istedi. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu (We can't preach water and drink wine)" sözleriyle bakanın davranışını eleştiren Babis bakanların örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti, "Bu nedenle bakandan istifa etmesini istedim. Eğer etmezse ben kovacağım" diye konuştu.

ÇEKYA'DA SON DURUM

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının ağır etkisini hisseden Çekya'da dün 14 bin 151 yeni vaka tespit edildi, böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 133 bin 995'e yükseldi. 4 bin 800 kişinin hastanede olduğu, bunlardan 735'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.


Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sevim Emre Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Yücel İldiz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Denizli Türk Lirası Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 12:48:44. #1.15#
title