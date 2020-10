Çekya kabinesinde Covid-19 krizi: Sağlık Bakanı tedbirleri deldi

Çekya kabinesinde koronavirüs krizi yaşandı.

Çekya kabinesinde koronavirüs krizi yaşandı. Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi, Başbakan Andrej Babis ise Sağlık Bakanı Prymula'ya " ya istifa et, ya da kovacağım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diyerek tepki gösterdi.

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi. Sağlık Bakanı Prymula, ülkenin Covid-19 salgınıyla mücadele planının mimarı olan epidemiyoloji uzmanı, iktidardaki Ano partisinin parlamento grubu başkanı Jaroslav Faltynek ile çarşamba akşamı bir restorandan çıkarken görüntülendi.

SAĞLIK BAKANI RESTORAN ÇIKIŞI MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Çekya'da geçtiğimiz hafta başlatılan sıkı tedbirler kapsamında ülkedeki bar, pub ve restoranların iç mekanda hizmet vermesi yasaklandı. Ancak Sağlık Bakanı Prymula'nın görüntülendiği restoranın o akşam üst düzey isimlere yasadışı şekilde iç mekanda hizmet verdiği anlaşıldı. Ayrıca bakanın çekilen fotoğraflarda maske takmaması da başka bir kural ihlali olarak nitelendirildi.

BAŞBAKAN YA İSTİFA ET YA KOVACAĞIM

Öte yandan, olaya sert tepki gösteren Çekya Başbakanı Andrej Babis dün akşam düzenlediği basın toplantısında Prymula'dan istifa etmesini istedi. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu (We can't preach water and drink wine)" sözleriyle bakanın davranışını eleştiren Babis bakanların örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti, "Bu nedenle bakandan istifa etmesini istedim. Eğer etmezse ben kovacağım" diye konuştu.

ÇEKYA'DA SON DURUM

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının ağır etkisini hisseden Çekya'da dün 14 bin 151 yeni vaka tespit edildi, böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 133 bin 995'e yükseldi. 4 bin 800 kişinin hastanede olduğu, bunlardan 735'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı