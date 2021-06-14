Çekya, İskoçya'yı 2-0'la geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekya, İskoçya'yı 2-0'la geçti

Çekya, İskoçya'yı 2-0'la geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020'de D Grubu'nun 2'nci maçında Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

EURO 2020'de D Grubu'nun 2'nci maçında Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İskoçya, turnuvaya kötü bir başlangıç yaparken Çekya da gruptaki ilk maçlar sonrası liderlik koltuğuna oturdu.Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 42'nci ve 52'nci dakikada Patrik Schick kaydetti. Grubun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başlamıştı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
Çekya'nın İskoçya'yı yendiği maçta Patrick Schick akılalmaz bir gol attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Nur Sürer Atilla Taş Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekya, İskoçya'yı 2-0'la geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 18:31:23. #1.16#

title