Çekya İngiltere maçı Çekya İngiltere ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?

Çekya ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak. Çekya İngiltere maçı Çekya İngiltere ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?