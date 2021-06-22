Çekya İngiltere maçı Çekya İngiltere ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?
Çekya ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak. Çekya İngiltere maçı Çekya İngiltere ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?
Çekya ve İngiltere, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Wembley Stadyumu'da, Londra Stadyumu'nda oynanacak. Çekya İngiltere maçı Çekya İngiltere ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda?
ÇEKYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çekya-İngiltere Maçı, 22 Haziran Salı günü oynanacak. Çekya-İngiltere Maçı, saat 22:00 başlayacak.
ÇEKYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.