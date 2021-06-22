Çekya-İngiltere maçı canlı izle! TRT1 canlı yayın izle! Çekya-İngiltere muhtemel 11'ler!

EURO 2020'nin 12. gününde Çekya, İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Çekya İngiltere maçı nerede oynanacak? Çekya-İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çekya İngiltere maçı muhtemel 11'ler? Çekya-İngiltere maçı canlı izle! TRT1 canlı yayın izle! Çekya-İngiltere muhtemel 11'ler!

EURO 2020'nin 12. gününde Çekya, İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Çekya İngiltere maçı nerede oynanacak? Çekya-İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çekya İngiltere maçı muhtemel 11'ler? Çekya-İngiltere maçı canlı izle! TRT1 canlı yayın izle! Çekya-İngiltere muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE!

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EURO 2020'de D Grubu'nda yer alan Çekya İngiltere, İngiltere'nin Başkenti Londra'da karşılaşacak. En son 2019 yılında karşı karşıya gelen iki takımın son maçını Çekya, 2-1 kazanmıştı. 22.00'de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarında naklen ve şifresiz takip edilebiliyor.

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida, Jankto, Schick.

İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Chilwell, Phillips, Rice, Grealish, Mount, Sterling, Kane.

ÇEKYA-İNGİLTERE MAÇI TRT1 CANLI İZLE!