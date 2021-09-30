Çekya, Fransa'dan 52 obüs satın almak için anlaşma imzaladı
Çekya Savunma Bakanlığı, Fransız Nexter Systems firmasından 8,52 milyar Çek korunası (328 milyon avro) tutarında kendinden tahrikli 52 adet Caesar obüs satın almak için anlaşma imzaladı.
Çekya Savunma Bakanlığı, Fransız Nexter Systems firmasından 8,52 milyar Çek korunası (328 milyon avro) tutarında kendinden tahrikli 52 adet Caesar obüs satın almak için anlaşma imzaladı.
Çekya Savunma Bakanı Lubomir Metnar, Fransa ile yapılan obüs anlaşmasını Twitter'dan duyurdu.
Metnar, Fransız obüslerin 40 yıl önce üretilmiş DANA marka obüslerin yerine kullanılacağını ifade etti.
Anlaşmaya ilişkin Çekya basınında yer alan haberler de, ülkede kullanılan DANA obüslerin NATO standartlarında olmadığı, yeni obüslerin ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle öngörülenden yüzde 40 daha pahalıya satın alındığı belirtildi.
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