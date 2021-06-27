Çekya, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi
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Çekya, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi

Çekya, EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 son 16 turu karşılaşmasında Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020 son 16 turu karşılaşmasında Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile Çekya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 55'inci dakikada Hollanda'da de Ligt, VAR kontrolünün ardından kırmızı kart gördü. 68'inci dakikada Çekya öne geçti. Barak'ın sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Kalas, kafayla topu ön direkteki Holes'e çıkardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 80'inci dakikada Çekya farkı 2'ye çıkardı. Hollanda yarı sahasında topu kapan Holes, ceza sahasına girer girmez pasını müsait pozisyondaki Schick'e çıkardı. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelere gitti: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çekya, karşılaşmayı 2-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.Çekya, çeyrek finalde 3 Temmuz Cumartesi günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda Danimarka ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu
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