Çekya'dan ilk Kovid-19 hastası Polonya'ya gönderildi
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Çekya'dan ilk Kovid-19 hastası Polonya'ya gönderildi

09.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:02
Çekya'dan ilk Kovid-19 hastası Polonya'ya gönderildi

Çekya'nın Pardubice bölgesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bir Çek vatandaşı, hastanelerdeki aşırı yoğunluk nedeniyle Polonya'ya sevk edildi.

Çekya'nın Pardubice bölgesinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası bir Çek vatandaşı, hastanelerdeki aşırı yoğunluk nedeniyle Polonya'ya sevk edildi.

Pardubice Bölgesi Ambulans Müdürü Igor Paar, Çek Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastasının başarılı bir şekilde Polonya'nın güneyinde yer alan bir hastaneye transfer edildiğini bildirdi.

Paar, ileri seviyedeki Kovid-19 hastasına taşınma sırasında bizatihi eşlik ettiğini kaydederek, aynı bölgeden başka hastaların da sevk edileceğini, Pardubice'nin ülke genelinde hastane doluluk oranı en yüksek bölge olduğunu kaydetti.

Bu arada Dışişleri Bakanı Thomas Petricek de Polonya'nın yanı sıra Almanya'ya da 6 Kovid-19 hastasının gönderileceğini açıkladı.

???????Son 24 saatte 10 bin 466 vakanın görüldüğü Çekya'da, vaka sayısı 1 milyon 335 bin 815'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artışla 22 bin 147'ye yükseldi.

Günlük vaka sayılarındaki artış ve hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle Çekya'da Sağlık Bakanı Jan Blatny, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Polonya, Almanya ve İsviçre'den Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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