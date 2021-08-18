Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür

Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek, Afganistan'da devam eden tahliye çalışmalarına desteklerinden ötürü ABD ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek, Afganistan'da devam eden tahliye çalışmalarına desteklerinden ötürü ABD ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan'da Taliban yönetiminden kaçan binlerce kişinin Kabil Havalimanı'ndan tahliyeleri devam ederken, Çekya'dan tahliyelere destek olan Türkiye'ye teşekkür geldi. Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'daki tahliye çalışmalarına destekleri için Türkiye ve ABD'ye teşekkür ederek, "Çekya'nın Afganistan'dan tahliye çalışmalarına 24 saat kesintisiz destekleri için tüm NATO müttefiklerimize teşekkür ederiz. Tahliye uçaklarımıza iniş ve kalkışları, güvenli erişim ve pist sağlama konularındaki destekleri için Türkiye ve ABD'ye özellikle teşekkür ederiz" dedi.

Çekya, Afganistan'daki yaşananlar sonrasında ülkede bulunan Çek vatandaşları, Çekya'da daimi oturumu olanlar ile Afganistan'da Çek ordusuna tercümanlık yapan Afganları tahliye etmeye başlamıştı. Tahliye çerçevesinde Çekya'nın üçüncü tahliye uçağı Kabil'den bugün havalandı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Son dakika... BM, Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, 'uçan kale' olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Demir Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın
Spor Muslera Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:51:49. #1.15#

title