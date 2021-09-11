- Çekya'da Türk kahvesi ve yemeklerine yoğun ilgi

PRAG - Çekya'da Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nin, Türk Kahvesi Kültürü Festivali kapsamında düzenlediği golf turnuvasında Türk kahvesi ve yemekleri büyük ilgi gördü.

Çekya'da Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği bu yıl ilkini gerçekleştirdiği Türk Kahvesi Kültürü Festivali kapsamında Beroun Golf Kulübü'nde bir golf turnuvası düzenledi. Turnuvaya Çekya'nın sanat ve iş dünyasından çok sayıda önemli isim katılırken, etkinlik boyunca Türk kahvesi ve lokumun yanı sıra Türk yemekleri de ikram edildi. Katılımcılar, Türk kahvesi ve yemeklerine büyük ilgi gösterdi.

Turnuvaya katılmayanlar ise Beroun şehri yakınlarındaki Nizbor kasabasında bulunan meşhur Rückl cam fabrikasını gezdi. Etkinlikte ayrıca dünyaca ünlü Çek saksafon sanatçısı Felix Slovacek de konser verdi.

Golf turnuvasında 1. kategoride Oldrich Uher, 2. kategoride Radek Husak, 3. kategoride ise Katerina Koutna 1'inci oldu. Yarışmada dereceye girenlere Türkiye'de otel konaklaması, uçak biletleri ve kahve makinaları gibi ödüller verildi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış yaptığı açıklamada, "Çekya'daki ilk Türk Kahvesi Kültürü Festivali kapsamında bir golf turnuvası düzenliyoruz. Türkiye'yi ve kültürümüzü tanıtmak için golf kültürü ile Türk kahvesi kültürünü bir araya getirdik. Çek medyasından ilgi çok büyük, ülkemizden de birçok kurumdan destek aldık. Hem Tük kahvesini tanıtıyoruz hem de Çekya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için bunu bir vesile olarak görüyoruz. Büyükelçiliğimizin etkinlikleri bu hafta boyunca devam edecek" dedi.